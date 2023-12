Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Xapuri

Na manhã de ontem, 15, a Polícia Civil de Xapuri, por meio da equipe de policiais civis, prendeu em flagrante o nacional V. N. L., por tráfico de drogas.

O indivíduo estava em via pública e, quando avistou os policiais civis, tentou se desfazer do entorpecente, jogando-o no interior do seu veículo, o qual estava próximo.

Os policiais abordaram o suspeito, ocasião em que foi encontrados 566g de entorpecente e dinheiro. Dada a voz de prisão, o flagranteado resistiu, contudo, os policiais conseguiram detê-lo.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Xapuri e o Dr. Erick Maciel, Delegado Coordenador da Região do Alto Acre, lavrou o flagrante por tráfico de drogas.

Por Ascom/PCAC