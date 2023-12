Idoso morre após ser atropelado por motoboy em rodovia em Rio Branco

O atropelamento aconteceu na noite deste sábado, (16), na BR 364, em frente a Ufac, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

O condutor da motocicleta,Titan 160, de cor vermelha, identificado por Wanderson Oliveira Souza, de 22 anos, trafegava sua motocicleta, sentido centro/bairro, em alta velocidade, quando a vítima do atropelamento, identificado por Edson da Silva Marques de 64 anos, que segundo informações repassadas, a vítima estava tentando atravessar na faixa de pedestre quando foi atropelado. Ao atingir o idoso, o motociclista caiu e a moto seguiu sozinha, indo parar a uma distância de pouco mais de 60 metros.

Segundo o filho do idoso, Hudson Marques, o pai costuma ser cuidadoso ao cruzar a BR. Não sabe o que pode ter acontecido para o pai ter sido atropelado

A Viatura do Suporte Básico do SAMU e do suporte avançado foram acionadas para socorrer as vítimas , fizeram os primeiros atendimento e encaminhou o motoboy até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Com o impacto da batida, idoso teve múltiplas fraturas pelo corpo e morreu a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco

Wanderson Oliveira foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com ferimento no joelho esquerdo, boca e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.