Pane elétrica causa incêndio e destrói totalmente caminhonete em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma pane elétrica ocasionou um incêndio e destruiu totalmente uma Caminhonete modelo Chevrolet S10, na manhã desta terça-feira, 26, no cruzamento das ruas Manoel Rodrigues de Souza com a Epaminondas Martins no bairro Bosque em Rio Branco.

Segundo informações do Tenente Felix, do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo Chevrolet S10, de cor prata, placa NXS-4A58, estava trafegando na rua Dias Martins quando ao chegar no cruzamento da rua Manoel Rodriguesde Souza, o veículo falhou e parou, quando o proprietário desceu para averiguar o que tinha acontecido percebeu que o carro estava fumaçando por debaixo e rapidamente o fogo se alastrou e consumiu totalmente a caminhonete. Não houve feridos no incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando os Militares chegaram ao local o carro já estava totalmente destruído pelas chamas, restando apenas fazer o rescaldo.

O veículo foi removido por um guincho.