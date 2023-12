Adolescente envolvido em roubo é detido em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil, por intermédio do NEPATRI, realizou uma ação de cumprimento de um mandado de internação provisória (MIP) de um jovem de 16 anos em Cruzeiro do Sul. A prisão ocorreu no Trapiche da Lagoa, na residência do irmão do adolescente.

O menor foi apreendido devido ao seu envolvimento ativo em um roubo, no qual participou junto com outros criminosos maiores de idade. O grupo invadiu a residência de uma empresária, rendendo-a juntamente com sua família. Durante a ação criminosa, objetos de valor e dinheiro foram subtraídos.

Nos últimos 30 dias, mais de 15 mandados de prisão e internação foram cumpridos na cidade, todos relacionados a crimes de roubo e furto.

Por Juruá Online

O jovem de 16 anos foi o último dos quatro envolvidos no assalto a ser detido. A operação policial foi coordenada pelo NEPATRI, resultando na captura do menor, que agora ficará à disposição da justiça para cumprir medida socioeducativa.