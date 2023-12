Incêndio criminoso destrói estátua da Havan em Porto Velho; recompensa de R$ 100 mil a quem delatar

Na madrugada desta quinta-feira, um incêndio criminoso devastador atingiu a réplica da Estátua da Liberdade, um marco icônico da loja Havan, situada na Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho. O crime ocorreu por volta das 3h da manhã, quando dois indivíduos em uma motocicleta foram flagrados por câmeras de segurança despejando uma substância inflamável na base do monumento de 40 metros.

O fogo consumiu rapidamente a estrutura, com imagens circulando nas redes sociais capturando a estátua engolfada pelas chamas

Testemunhas relataram ver os suspeitos fugindo do local no exato momento em que o fogo começou a se intensificar. Em resposta, o Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado para combater as chamas, descobrindo no local um saco contendo um galão, possivelmente utilizado pelos criminosos.

O amanhecer em Porto Velho revelou os estragos causados pelo incêndio, com a estrutura metálica da estátua ficando completamente exposta. Em resposta ao ataque, a rede Havan divulgou uma nota oficial expressando seu pesar pelo ocorrido e solicitando a colaboração da comunidade local na identificação dos responsáveis.

A loja Havan anunciou também a oferta de uma recompensa por informações que levem à localização dos autores do incêndio. O caso segue sob investigação das autoridades locais, enquanto a cidade lamenta a perda de um de seus símbolos comerciais mais reconhecidos.