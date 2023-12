Novo caça F-39 Gripen da Força Aérea, que pode atingir até 2,4 mil km/h, chega ao Brasil

•📏 Tem envergadura de 8,6 metros, 4,5 metros de altura, 14 metros de comprimento;

•💨 Atinge velocidade máxima de 2,4 mil km/h;

•☁ Chega a voar acima de 16 mil metros de altitude;

•⛑ O F-39 Gripen é usado por forças aéreas em todo o mundo.

O trabalho dentro do porto reuniu dezenas de funcionários, que fizeram içamento do caça e o retiraram de dentro do navio. Equipamentos de segurança auxiliaram no serviço (veja as imagens).

Com a chegada do novo caça, a Portonave soma oito aeronaves do mesmo modelo desembarcadas desde 2020. Reconhecido pela eficiência, o Gripen tem baixo custo de operação, elevada disponibilidade e capacidade tecnológica avançada, segundo a FAB.

Gripen Brasileiro



A aeronave faz parte do programa Gripen Brasileiro, parceria entre o Brasil e a Suécia para o desenvolvimento e fornecimento de caças no país.