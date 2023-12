Homem é ferido a tiros na frente de sua residência em Rio Branco

Por Davi Sahid

Alexssandro Pereira da Silva, de 37 anos, foi vítima de um tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 25, após ser ferido a tiros em via pública, na rua União no bairro Vitória em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alexsandro havia acabado de descer do transporte coletivo e seguiu caminhando com destino a sua residência. Ao chegar na frente da sua casa, sentou na calçada e foi abordado por dois criminosos não identificados que estava em uma motocicleta vermelha. A dupla em posse de uma arma de fogo efetuou quatro tiros que atingiram a perna esquerda.

Moradores após escutarem os tiros, foram averiguar o que tinha acontecido e encontraram Alexssando caído na calçada na frente da sua residência. A ambulância do SAMU foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Alexssando em estado de saúde estável ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram informações e em seguida fizeram busca ma região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso inicialmente será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Prego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).