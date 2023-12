Tentativa de homicídio deixa pai e filha feridos no bairro Triângulo

Uma tentativa de homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira, (25), na Tv. Padre José, no bairro Triângulo, Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem identificado por Miguel Araújo da Silva, de 39 anos, e sua filha, S.G.A.A de 1 ano e três meses ficaram feridos.

Segundo informações repassadas, Miguel estava na frente de sua residência com sua filha no colo, quando um carro prata com 4 criminosos se aproximaram da vítima e um criminoso desceu do carro e pediu para Miguel soltar a criança, a vítima disse que não ia soltar , foi quando o criminoso, disparou três tiros na direção da vítima, um dos tiros acertou o pé direito da criança e o pai foi alvejado com um tiro no joelho esquerdo e em seguida os criminosos fugiram do local.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Miguel Araújo foi entregue ao Setor do Traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com um tiro no joelho esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.

A criança foi entregue a emergência da pediatria com um tiro no pé direito, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do 2° colheram informações dos autores e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os autores, porém, ninguém foi encontrado.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).