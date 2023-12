Governo e Aleac pactuam acréscimo de R$ 30 milhões no orçamento da Sesacre para o exercício de 2024

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), pactuaram, a pedido do deputado estadual Adailton Cruz, o acréscimo de R$ 30 milhões para o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no ano de 2024.

De acordo com o secretário de Governo, Alysson Bestene, a iniciativa é positiva e contou com o apoio da maioria da Casa Legislativa.

“O deputado Adailton formulou o pedido e, prontamente, nós, junto dos parlamentares da base, formulamos e firmamos um pacto para melhorar a nossa Saúde. A intenção dessa iniciativa é fortalecer os servidores e dar melhores condições de trabalho para que esses trabalhadores possam atender à população com zelo, cuidado e carinho”, pontuou.

Adailton Cruz é o presidente da Comissão de Saúde da Aleac e servidor efetivo do quadro da Sesacre. O parlamentar agradeceu e avaliou o esforço entre o Estado e o Legislativo para que o planejamento saísse do papel.

“A Saúde é a principal linha de defesa do nosso mandato. Não podemos imaginar uma reformulação nos planos de carreira, ampliação de serviço, contratação de novos profissionais e ampliação de leitos sem recursos. Esses R$ 30 milhões são um valor bem-vindo, que será utilizado por todo o sistema estadual de saúde, e vai ser essencial para a prestação de serviços de manutenção contínua. Nosso objetivo é aumentar ainda mais esse valor no próximo ano”, disse.

O valor será utilizado também para efetivar avanços na Saúde, como a reforma do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores, e também despesas contínuas da pasta.

O secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, participou das tratativas e destacou a necessidade da união entre Executivo e Legislativo para o favorecimento da população acreana.

“Esse acréscimo ao orçamento é resultado do bom entendimento do governo com a base aliada. Aquilo que é possível, factível e está dentro da realidade financeira do Estado nós pactuamos”, disse.

Líder do governo da Aleac, o deputado estadual Manoel Moraes afirmou que o valor está dentro do orçamento previsto para o próximo ano e que o objetivo da Casa é elevar esse valor.

“De 2022 para 2023 tivemos um aumento real no orçamento da Saúde. A base abraçou a proposta do deputado Adailton, e aprovamos esse aumento no valor desta pasta, que é tão importante. No próximo ano, já vislumbramos um outro aumento para a Saúde, claro, dentro da realidade orçamentária do Estado”, afirmou.