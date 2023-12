Colisão entre motos, deixa homem ferido na Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco

Um acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, (15), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova.

Segundo informações repassadas, dois amigos trafegavam cada um em motocicleta, sentido bairro/centro, descendo a ladeira da Av Antônio da Rocha Viana, quando o condutor de uma das motocicletas identificado por Jardenson Sampaio Vieira, de 28 anos, em um certo momento Jardenson Sampaio fez uma conversão à esquerda, o guidom da sua motocicleta, teria tocado na motocicleta do amigo, Jardenson perdeu o controle da motocicleta e caído ao solo. O amigo que não teve seu nome revelado, parou e viu que Jardenson se queixava de muita dores na perna, e acionou o SAMU.

A viatura do suporte básico para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Jardenson Sampaio foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fratura na perna esquerda e múltiplas escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado, esteve no local, conversaram com alguns testemunhas e logo em seguida todos saíram do local.