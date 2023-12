Governo do Acre comemora importantes conquistas e avanços históricos em 2023

Cuidar das pessoas, transformar o Acre em uma terra de muitas oportunidades e promover o desenvolvimento social e econômico de maneira sustentável são prioridades do governo do Estado. O ano se encerra com muitos avanços consolidados em várias áreas e com a certeza de que os próximos serão de muito trabalho e ainda melhores para quase um milhão de acreanos.

Seja na educação, saúde, segurança pública ou na infraestrutura, muitas foram as conquistas alcançadas nos últimos meses pela nova gestão estadual. Os audaciosos investimentos realizados em 2023 reafirmam o compromisso do Poder Executivo com a população e norteiam um futuro mais justo e próspero.

Nesta reportagem especial, a Agência de Notícias do Acre traz a retrospectiva das principais ações realizadas pelo governo do Estado ao longo do ano e adianta as muitas outras que serão feitas a partir de 2024.

Geração de empregos

Entre todas as 27 unidades da federação, o Acre foi o que mais se destacou, ao encerrar o terceiro trimestre de 2023 com a menor taxa de desemprego do Brasil. O índice registrado no período foi de 6,2%, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual é, ainda, o mais baixo dos últimos 11 anos, quando teve início a série histórica. Desde fevereiro, o Acre apresenta saldo positivo na geração de empregos. O acumulado de janeiro até outubro de 2023 já chega a 4.671 vagas com carteira assinada criadas em todo o estado.

Neste processo, o governador Gladson Cameli tem recebido empresários e percorrido o país em busca de novos investidores dispostos a contribuir com o progresso do Acre.

“O nosso estado está de portas abertas para as instalações de empreendimentos que queiram prosperar e gerar empregos para o nosso povo. Os números provam que estamos no caminho certo e é assim que vamos seguir, trabalhando por um Acre melhor para todos”, enfatizou o governante.

O governo do Estado tem ajudado significativamente a economia local. Nos últimos anos, mais de 3,3 mil novos servidores foram contratados para reforçar o serviço público. Além disso, as obras do Poder Executivo são responsáveis pela abertura de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos.

Agronegócio em alta

O setor agrícola do Acre vem batendo recordes seguidos de produtividade e ganha cada vez mais destaque no cenário nacional. As safras de milho e soja registradas em 2023 são as maiores dos últimos 30 anos. O volume saltou de 61,3 mil toneladas no início da década de 1990 para 178,6 mil toneladas em 2022. Os dados são do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).

Com terras férteis, clima propício, gente com muita vontade de trabalhar e apoio governamental, o estado mais ocidental do país se transformou em uma nova e promissora fronteira agrícola. A produção de grãos explodiu nos últimos anos. Entre 2012 e 2022, a sojicultura cresceu 7.000%. Atualmente, estima-se que a área destinada ao plantio desta cultura seja de 11,9 mil hectares.

A cafeicultura também chegou para ficar. O avanço das lavouras está sendo registrado em todas as regiões acreanas. Destaque para Mâncio Lima, que tem apresentado um dos maiores crescimentos do estado. Além de um produto de alta qualidade, com aroma e sabor diferenciados, o café tem ajudado na geração de novos empregos e melhorado a renda do homem do campo.

Em Brasileia e Epitaciolândia, a cadeia produtiva de aves e suínos segue em expansão em um ano de importantes conquistas para o Acre, como a habilitação no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) e autorização de exportação da carne de porco para a República Dominicana e o Peru, que também aprovou a entrada de proteína bovina acreana em seu território.

“O Acre possui vocação natural para a produção rural. O governo tem feito a sua parte, que é ajudar quem realmente quer produzir e ajudar com o crescimento do nosso estado. Não tenho dúvidas que estamos no caminho certo. Os resultados já começam a aparecer e nos animam muito a trabalhar ainda mais”, afirmou José Luís Tchê, secretário de Agricultura.

Valorização dos servidores públicos acreanos

Os trabalhadores do serviço público são tratados com muito respeito e contam com a admiração do governo do Estado. Responsáveis por atender a população nas mais diversas áreas, nos 22 municípios, os servidores são fundamentais para o crescimento do Acre.

Com o aval do governador Gladson Cameli, importantes conquistas foram efetivadas nos últimos meses. Em junho, o Poder Executivo implementou a primeira parcela anual do reajuste salarial, que foi de 20,32%, para mais de 54,2 mil profissionais em atividade, aposentados e pensionistas.

Uma grande injustiça também foi corrigida este ano. Mais de dois mil funcionários públicos que recebiam menos de um salário mínimo tiveram seus proventos equiparados ao atual valor vigente. No decorrer de 2023, a administração estadual manteve o pagamento dos vencimentos mensais em dia, assim como o depósito do 13º salário. Somente em dezembro, o governo colocou em circulação na economia local quase R$ 700 milhões.

Grandes obras inauguradas e em andamento

Na última terça-feira, 19, a população de Sena Madureira viveu um dia histórico. A entrega da Ponte Frei Paolino Baldassari, que liga os dois distritos da cidade, foi um verdadeiro marco. Compromisso firmado com os moradores e cumprido pela atual gestão estadual.

Em todas as regiões do estado, o governo trabalha na execução de importantes obras, que beneficiam a população e proporcionam mais desenvolvimento. Na histórica Xapuri, a construção da tão aguardada ponte sobre o Rio Acre ligará, definitivamente, o centro do município ao Bairro Sibéria.

Aguardada há mais de meio século pela população, a estrutura dever ser inaugurada até o fim de 2024. Com investimentos estimados em R$ 40 milhões, a ponte assegura o direito de ir e vir de 20 mil pessoas, além de melhorar a mobilidade urbana e contribuir com o crescimento local.

O novo acesso ao município está prestes a ser concluído. O asfaltamento da Rodovia AC-380, a Estrada da Variante, conectará Xapuri, por uma segunda rota, à BR-317 e contribuirá com o escoamento da produção rural até a cidade. A expectativa é de que a obra seja entregue à comunidade no primeiro semestre do próximo ano.

No Juruá, a duplicação da Rodovia AC-405 segue para a etapa final. São 11 quilômetros de pista alargada, que vai da entrada do Bairro Cohab até o aeroporto de Cruzeiro do Sul. A obra garantirá mais segurança na via e se apresenta como um importante eixo de expansão da segunda maior cidade acreana.

Em Rio Branco, a construção da nova maternidade pública segue em ritmo acelerado e começa a ganhar forma. Quando estiver pronta, a unidade hospitalar será referência na área da saúde materno-infantil e um dos prédios mais modernos da Região Norte do país.

A Orla do Quinze começa a ganhar forma. Localizado às margens do Rio Acre, o futuro cartão-postal da capital possuirá 372 metros de extensão e será mais uma opção de lazer para a população. A obra está orçada em R$ 21 milhões e contribuirá com a geração de mais de 200 postos de trabalho diretos.

Outras relevantes obras estão em andamento, como a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira; as construções das sedes da Controladoria-Geral do Estado (CGE-AC) e do Procon, na capital, e das unidades da Casa da Mulher Brasileira, em Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Rio Branco; as reformas do Hospital Geral de Feijó e do Hospital da Criança, entre outras intervenções.

Por meio do novo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, o Estado construirá 1.516 moradias populares a partir de 2024. Em Rio Branco, serão erguidas 1,4 mil unidades, nos bairros Calafate, Cidade do Povo e Irineu Serra. Já o município de Xapuri foi contemplado com 100 unidades. Ao todo, o investimento é superior a R$ 200 milhões.

Mais avanços na Saúde, Educação e Segurança Pública

Pela primeira vez na história do ensino público acreano, os estudantes receberam, gratuitamente, tablets com pacotes de acesso ilimitado à internet. Já foram distribuídos mais de 36 mil aparelhos nos 22 municípios. Todo esse investimento é superior a R$ 28,9 milhões.

Para tornar o aprendizado ainda mais dinâmico e atrativo, o governo adquiriu kits de laboratórios, que estão sendo utilizados nas disciplinas de química, física, biologia e matemática de 109 escolas estaduais.

Neste ano, os estudantes inscritos no Pré-Enem Legal receberam um grande reforço. O material de estudo distribuído pelo governo foi elaborado pelo Sistema Farias Brito, reconhecido nacionalmente pela excelência na elaboração dos livros didáticos.

“Todos estes esforços fazem parte da nossa meta de colocar o Acre entre os dez estados com o melhor ensino público do Brasil”, enfatizou o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho.

Na saúde, o governo reduziu a fila de espera por cirurgias eletivas. Por meio do Programa Opera Acre, quase 12 mil procedimentos cirúrgicos foram realizados em 2023. O expressivo número colocou o Acre na liderança nacional com a maior taxa de expansão de operações que não são consideradas urgentes.

O Estado reativou o centro cirúrgico do Hospital-Geral Dr. Marinho Monte, em Plácido de Castro, após três décadas fechado. Os serviços da Oficina Ortopédica de Cruzeiro do Sul também foram retomados. “Tivemos muitos avanços em 2023 e o nosso principal objetivo é que os serviços oferecidos à população sejam ainda melhores no próximo ano”, pontuou Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

O governo continua atuando firme no combate à criminalidade. Com a união de todas as forças do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), o Acre apresentou a maior redução na taxa de homicídios do país. Conforme o Atlas da Violência 2023, entre os anos de 2020 e 2021 a queda foi de 33,5%.

Já em relação aos casos de feminicídio, o estado apresentou diminuição de 42,9% em comparação com o ano anterior. Com este resultado, o Acre deixou de ocupar a liderança do ranking nacional desta prática criminosa. “Vamos continuar trabalhando ainda mais para proteger as mulheres e restabelecer a cultura da paz social”, argumentou José Américo Gaia, secretário de Justiça e Segurança Pública.

Com o fortalecimento das operações policias, o Estado deu um duro golpe no crime ao apreender armas, munições, entorpecentes e produtos de origem ilícita. Apenas o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) causou prejuízo superior a R$ 23,4 milhões às organizações criminosas.