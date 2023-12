Diniz vê Manchester City como ‘melhores do mundo’, mas confia no Fluminense

Sobre a defesa: “Concordo com o que o Felipe (Melo) falou. No futebol, acham que a defesa são só os quatro de trás e o volante. No mundo hoje, não é mais assim. Não sofremos defensivamente por conta deles. Conseguimos sustentar o zero a zero por conta das perfomances individuais que eles tiveram. Quase todas as chances de gol do Al Ahly foram de contra-ataque, bola parada ou erros de passe, quando a defesa estava mais aberta. Sobre estilo de jogo, temos um apreço pela bola, vamos tentar seguir de acordo com as nossas características. Vocês acham de maneira equivocada que ter a bola é essência do time. Nossa essência também é se defender bem e ceder poucas chances ao adversário.