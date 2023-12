Dono de terceirizada no Acre tem carro penhorado por não pagar ex-funcionários

O ex-presidente do Sindicato das Empresas Terceirizadas, Bruno Moraes, teve o carro penhorado e removido durante a realização da final do Campeonato dos Terceirizados, no último sábado, 2, por dívida com seus ex-empregados.

O mandado de penhora foi assinado pelo juiz Bruno Henrique da Silva Oliveira, da 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco, tendo como executados a empresa Agile Serviços Limpeza e Conservação Ltda., Bruno Moraes e Joseph Junior Freitas de Amorim.

A penhora deveria ter ocorrido no último dia 25 de novembro, durante a realização do mesmo evento, que foi adiado para o dia 2 de dezembro. Informado disso, o advogado do credor peticionou para a remarcação da penhora.

No dia do evento, o advogado foi mais cedo e, de acordo com a decisão, deveria demonstrar que o veículo seria de propriedade de Bruno. Após fotografar o executado chegando no veículo e enviar o material para o oficial de justiça, a penhora foi realizada.

Bruno Moraes foi candidato a deputado federal nas últimas eleições pelo Podemos, obtendo 5.373 votos. Em 2020, se candidatou a vereador de Rio Branco, sendo o 12º mais votado com mais de dois mil votos, não sendo eleito pela falta de legenda.