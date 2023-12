Acre é o oitavo estado em devolução de impostos arrecadados à sociedade

O Acre alcançou a oitava melhor posição entre os estados o país quando o assunto é o bom uso dos recursos arrecadados por meio de impostos. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Para chegar ao Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade (IRBES) de cada estado, o IBPT considera dois critérios. O primeiro é a carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O segundo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

João Eloi Olenike, presidente do IBPT, explica que o IRBES é calculado somando a carga tributária sobre o PIB (que tem peso de 15% de importância) com o IDH (que tem peso de 85%). “Quanto maior o valor do IRBES, melhor é a colocação do país ou do estado, em relação à melhoria de vida da população com o dinheiro arrecadado com os tributos”, avalia o presidente.

Segundo o levantamento, o DF é o melhor estado, com carga tributária de 3,94% em relação ao seu PIB. É a menor entre as 27 unidades da federação. O IDH de 0,829 é o maior entre todas. Por isso, é o ente que melhor devolve à sociedade os recursos obtidos por meio dos tributos.

Apesar do resultado do Acre, estados do Norte e do Nordeste gastam mal

Após o DF, aparece São Paulo, que tem uma carga tributária de 7,61% e um IDH de 0,823, o que lhe dá um IRBES de 176,20. O Rio de Janeiro ficou na terceira posição do índice, com 174,27.

Em contrapartida, Amazonas, Rondônia, Alagoas, Maranhão e Bahia são os estados que oferecem os piores retornos de impostos para a sociedade. Segundo o IBPT, eles possuem baixos índices de IDH, o que aponta para a necessidade de uma gestão tributária mais eficaz, para direcionar os recursos para áreas que impactem positivamente a qualidade de vida de seus moradores.

Veja abaixo o ranking completo: