Bolivianos fecham pontes da Amizade e Wilson Pinheiro devido a salários atrasados

Um protesto de servidores bolivianos do Departamento de Pando, que pretende durar até 48 horas acabou interditando as pontes da Amizade, em Epitaciolândia, e “Wilson Pinheiro”, em Brasiléia, na fronteira com a cidade de Cobija, na Bolívia, por conta de atrasos nos salários que já dura meses.

Devido ao fechamento das pontes, o tráfego de pessoas e o transporte de mercadorias começam a ser comprometidos nesta quinta-feira, 21. A manifestação deve durar, inicialmente, 48 horas e só deve encerrar na sexta-feira, 22.

Segundo informações divulgadas ao ac24horas, até o momento, ainda não há acordos com as autoridades do departamento de Pando na Bolívia.