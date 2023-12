Programa Rota da Qualidade realiza Operação Boas Festas em comércios do estado

Visando garantir que as compras natalinas dos acreanos sejam mais seguras e tranquilas, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC), por meio do Programa Rota da Qualidade, realizou nesta quarta-feira, 20, a Operação Boas Festas em comércios da capital e de Cruzeiro do Sul.

A ação, que ocorre todos os anos, tem como objetivo harmonizar as relações de consumo entre clientes e fornecedores. São verificadas questões como aferição de preços, presença do Código de Defesa do Consumidor (CDC), formas de pagamento, política de trocas dos estabelecimentos comerciais, dentre outros.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destaca que a operação “é de suma importância e visa atuar na prevenção, educação e transparência sobre as relações de consumo, além de realizar o viés fiscalizatório no sentido de evitar que aconteça qualquer ameaça ou lesão aos direitos do consumidor, tendo ainda o condão orientativo, que é levar ao consumidor a informação necessária para que ele conheça seus direitos e evite que aconteça qualquer tipo de problemas como golpes ou fraudes”, enfatiza a presidente.

A diretora-presidente do Ipem, Herica Granzotto, afirma que a união de forças entre o Ipem e Procon, por meio do programa governamental Rota da Qualidade na operação, visa, de forma orientativa, garantir o direito dos lojistas e consumidores para as festas de final de ano.

“Nosso sistema de gestão da qualidade assegurado pelo Inmetro nos permite, ao longo de todo o ano, fazer essa importante parceria juntamente com o Procon, que garante os direitos dos consumidores, e nós, do Ipem, garantindo a qualidade e certificação dos mais diversos produtos”, afirma.

O Programa Rota da Qualidade unifica as ações de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores, desenvolvidas pelo Procon e Ipem do Acre. As ações são realizadas com o intuito educativo, e são intensificadas principalmente nos períodos que precedem datas festivas.