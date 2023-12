Banca divulga locais de prova do concurso efetivo para servidor do MP do Acre

O Instituto Verbena divulgou em seu Portal do Candidato, nesta terça-feira, 12, um campo de pesquisa para locais de provas dos candidatos ao concurso efetivo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no próximo domingo, 17.

A conferência está disponível no link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/portal/local-prova por meio de inserção do CPF dos candidatos.

O concurso dispõe de cargos para servidor efetivo do quadro de colaboradores do MPAC, são 45 vagas imediatas, sendo 35 de analista ministerial (nível superior e exigência de diploma de curso na área de atuação, reconhecido pelo MEC – inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver) e 10 vagas de técnico ministerial (nível médio/técnico e exigência do certificado de conclusão reconhecido pelo MEC).

Os candidatos aprovados terão remuneração que variam entre R$ 6.058,46 para nível superior e R$ 4.640,53 para ensino médio. A taxa de inscrição têm o valor de R$ 120,00 para o cargo com nível médio/técnico, e R$ 150,00 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação, sendo prorrogável por mais 30.