Avião da FAB chega ao DF com repatriados de Gaza; Israel vetou saída de 24 pessoas

Ou seja, cerca de 30 brasileiros permaneceram nas cidades de Gaza em Rafah, e também em campos de refugiados no território.

O governo federal contabiliza, desde a primeira operação de resgate, no dia 10 de outubro, 1524 brasileiros e familiares retirados da zona de guerra na Faixa de Gaza e repatriados no Brasil. Entre os passageiros, também foram resgatados 53 animais domésticos.

“Estamos sem respostas”

“A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se terá terceira lista. Estamos sem respostas”, disse o comerciante Imad Ahmed Shaheen, de 37 anos, que esperava há um mês retirar a família da Faixa de Gaza.

No sábado (9), o comerciante foi avisado pela mãe, Basema Shaheen, de 55 anos, que ela desistira da viagem para ficar ao lado do marido Imad Ahmed Shaheen, de 55 anos, e o irmão Ibrahim Emad Ahmed Shaheen, de 17 anos. Os dois estão entre as 24 pessoas vetadas por Israel.

“Minha mãe me falou que não viajou para não deixar meu irmão e meu pai. É muito triste. Ela está chorando, está com muito medo por causa dos ataques israelenses em Rafah”, contou o comerciante à CNN na tarde do sábado.

Hasan Rabee, um dos repatriados que, ao desembarcar em Brasília, pediu diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que se empenhasse para trazer os parentes que ficaram em Gaza, viu uma de suas irmãs ser barrada.

“Precisamos da humanidade do governo brasileiro e da nossa diplomacia para salvar a vida de nossas famílias e nos reunir aqui”, disse Hasan, que aguarda a chegada da mãe e de outra irmã.

A família de Hasan vive em Khan Yunis, cidade no sul de Gaza, que passou a ser alvo de intensos ataques por parte de Israel.

Fontes da diplomacia afirmam que não houve explicação para os vetos.