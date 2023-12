No ano com maior média de beneficiários, de valor médio e de investimento federal da história do Bolsa Família, o programa do Governo Federal chega ao calendário de dezembro com 130,9 mil famílias contempladas no Acre.

O cronograma de pagamentos do último mês do ano tem início nesta segunda-feira, 11 de dezembro. O valor médio recebido nos 22 municípios do estado chega a R$ 732,26 – a segunda maior média do país, ficando atrás apenas de Roraima, com R$ 747,61 para as 74,7 mil famílias contempladas no estado.

Pela variável do valor de repasse, a Unidade Federativa com maior média é Roraima, com R$Na sequência aparece o Acre, com R$ 732,26 de valor médio que chega a 130 mil famílias em 22 municípios do estado.

Para saldar o investimento, o repasse é de R$ 95,7 milhões para o Acre. Seguindo uma tendência nacional, 84,1% das famílias acreanas que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres.

A capital Rio Branco é o município com maior número de famílias contempladas no Acre em dezembro. São 44,3 mil beneficiários, que recebem um valor médio de R$ R$ 694,55 a partir de um investimento federal de R$ 30,7 milhões. Na sequência aparecem Cruzeiro do Sul (14 mil famílias), Sena Madureira (9,1 mil) e Tarauacá (8,9 mil).

A cidade com maior valor médio de repasse no estado é Jordão, com R$ 901,97 na média para 1.789 famílias atendidas no município. Na sequência, as localidades com maior valor médio são Santa Rosa do Purus (R$ 890,24), Porto Walter (R$ 827,36) e Assis Brasil (R$ R$ 824,55).

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, há 76 mil crianças de zero a seis anos que recebem adicional de R$ 150 no Acre, a partir de um repasse de R$ 10,9 milhões referente ao Benefício Primeira Infância. A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a mais 4,2 mil gestantes acreanas, 4 mil mulheres em fase de amamentação, 101 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 25,2 mil adolescentes de 16 a 18 anos.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.