Tsunami meteorológico atinge Santa Catarina e arrasta carros para o mar; veja vídeo

O instituto informou ainda que as ondas avançaram rapidamente porque as águas do mar estavam relativamente calmas.

A frente de rajada estava tanto sobre o mar como o continente, gerando o vento forte a intenso com brusca variação de pressão atmosférica, o que acabou por se refletir nas condições do mar na praia catarinense, apontou a leitura meteorológica.

O tsunami teria sido provocado pelo avanço de intensas áreas de instabilidade junto a uma frente de rajada com chuva e vento forte pelo sul do estado do meio para o final da tarde deste sábado, provocando vento muito forte em Laguna.

As rajadas de vento na hora do temporal chegaram a 73 km/h no Farol de Santa Marta, mas, em mar aberto, na costa devem ter sido mais fortes para gerar as ondas do fenômeno, diz o MetSul.