Bombons envenenados: mulher é presa por tentar matar pessoas a quem devia dinheiro

Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro na sexta-feira (10) após tentar matar pessoas a quem devia dinheiro com bombons envenenados. Quatro pessoas comeram as trufas, dentre as quais duas chegaram a ter paradas cardíacas e ficaram em estado delicado de saúde por duas semanas. Ninguém morreu.

A Polícia Civil diz que a criminosa é servidora federal e que possui um restaurante. As vítimas eram clientes do estabelecimento a quem ela havia pedido R$ 3.000 emprestado.

Os doces foram encaminhados à perícia, que constatou a presença de uma substância extremamente tóxica que geralmente compõe os ingredientes de inseticidas.

A mulher, que teve dificuldade para pagar a dívida, teria sido cobrada vários vezes antes de decidir tentar matar seus credores.

A prisão dela foi decretada na última terça-feira (7), mas, segundo a polícia, ela tentou fugir, mudando de endereço, por seis vezes.

Ela foi localizada e presa no ambiente de trabalho, no centro da capital fluminense.

A polícia ouviu a pessoa que vendeu o veneno utilizado nos bombons, que disse que não sabia qual seria o fim da substância comprada.

A mulher foi indiciada por quatro tentativas de homicídio. Já o vendedor do veneno foi indiciado por fornecimento de substância tóxica.