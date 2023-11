Piloto de Fórmula 1 lança calendário nu para apoiar pesquisas sobre câncer; veja

O piloto finlandês de Fórmula 1, Valtteri Bottas, está de volta aos holofotes por um motivo fora das pistas. Em 2022, aos 34 anos, ele viralizou nas redes sociais por uma foto nu em um lago nos Estados Unidos, mas, em 2023, Bottas foi além e lançou um calendário de 2024 com 13 fotos “na mesma ideia”.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) nas redes sociais do próprio piloto, mas com um motivo nobre. Parte do dinheiro arrecadado será dedicado a financiar pesquisas sobre o câncer de próstata.

“Você se lembra da foto do ano passado desse cara, pelado num rio em Aspen? Boas notícias: agora há 13 delas”, disse o fotógrafo Paul Ripke, responsável pelo trabalho, em vídeo de divulgação.

O calendário se chama “Bottass 2024”, fazendo alusão ao sobrenome do piloto e à gíria inglesa para nádegas. Cada unidade custa 19,90 euros (cerca de R$ 104). Quase cinco euros de cada unidade serão revertidos para pesquisas ligadas ao câncer de próstata.

Valtteri Bottas está na Fórmula 1 desde 2013 e atualmente é 15º colocado da F1 2023 com a Alfa Romeo.