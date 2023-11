Governo nega negligência em caso de criança que mãe se envolveu em confusão no INTO

O governo do estado, por meio de uma nota de esclarecimento, se posicionou, no final da manhã desta terça-feira, 14, sobre a confusão entre a mãe de uma criança e uma médica no INTO, onde funciona de forma provisória, o Hospital da Criança em Rio Branco.

Aline Costa, mãe da criança, afirma que foi agredida quando buscava atendimento para a filha e denuncia que a criança tem ido diversas vezes a unidades hospitalares sem que os médicos cheguem a um diagnóstico. A médica, Socorro Elizabeth, ´por sua vez, alega que foi agredida por Aline. As duas registraram boletins de ocorrência.

Conforma a nota do governo, a saúde pública não tem cometido nenhum tipo de negligência e a criança vem sendo acompanhada há vários meses. No entanto, o governo admite que ainda não tem um diagnóstico preciso sobre o problema de saúde.

Em outro trecho da nota, o governo afirma que os documentos referentes ao atendimento estão à disposição do Ministério Público e da Defensoria Pública, que acompanham o caso.

Leia abaixo a nota:

Nota de esclarecimento

Em referência à notícia divulgada na mídia local recentemente, envolvendo a mãe de uma criança internada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco, e a médica responsável pelo atendimento, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vem a público lamentar o incidente ocorrido e prestar esclarecimentos.

Informa que todas as providências administrativas estão sendo tomadas para a apuração dos fatos, uma vez que o Estado se pauta pela transparência, eficiência e bom atendimento dispensado por seus servidores e não irá permitir qualquer inconformidade nas unidades de saúde.

No caso específico, ressalte-se que inexistiu, por parte da equipe de saúde, falta ou negligência de atendimento à paciente. Pelo contrário, a criança tem sido acompanhada há vários meses no Sistema Público de Saúde e vem realizando consultas e exames rotineiramente.

Até o momento, todos os esforços profissionais necessários estão sendo empregados para o fechamento do diagnóstico da criança, e para isso estão sendo realizados diversos exames, pelas equipes da Fundhacre, Into e Policlínica do Tucumã.

Todos os documentos referentes já se encontram à disposição do Ministério Público do Estado, bem como da Defensoria Pública, que estão atuando em conjunto com a Sesacre para solucionar o caso o mais brevemente possível.

Governo do Acre