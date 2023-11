Palmeiras dorme na liderança do Brasileirão após vitória tranquila

Depois de 31 rodadas, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder — ao menos por algumas horas. O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 0, neste sábado (11), e assumiu a liderança provisória.

Os gols da vitória tranquila — a sexta do Palmeiras nos últimos sete jogos — na Arena Barueri foram marcados por Zé Rafael, Endrick e Rony.

Com os três pontos, o Palmeiras chegou a 62, três a mais que Botafogo (2º) e Grêmio (3º), que ainda jogam neste domingo (12), contra Red Bull Bragantino e Corinthians, respectivamente.

Caso vençam, alvinegros e tricolores gaúchos passariam o Palmeiras em critérios de desempate. Vale lembrar que o time de Abel Ferreira disputou 34 jogos, contra 32 e 33 de Botafogo e Grêmio, respectivamente.

Sempre ele

Endrick, que decidiu o último confronto do Verdão na Arena Barueri, apareceu de novo logo no começo do jogo. Aos dois minutos, o menino de 17 anos recebeu em profundidade e finalizou para defesa de Rochet.

Aos 19, a melhor jogada do garoto no primeiro tempo. Endrick desceu até o meio-campo para buscar a bola, conseguiu criar lance pelo meio e finalizou de longe com muita força, de pé direito. A bola explodiu no travessão, no que seria um golaço da Cria da Academia.

Além de finalizar, a joia também criou chances para o Verdão. Aos 34, o camisa 9 partiu em velocidade pelo meio e serviu Breno Lopes, que finalizou em cima de Rochet na dividida com o goleiro.

Zé Rafael abre o placar

Se o nome do jogo no primeiro tempo era Endrick, o gol que abriu o placar na Arena Barueri foi de outro.

Raphael Veiga tentou passe na entrada da área, Dalbert desviou e a bola sobrou limpa para Zé Rafael, que finalizou e foi “ajudado” por desvio de Vitão para fazer 1 a 0 para o Palmeiras.

Segundo tempo, gol de Endrick

Se na primeira etapa o gol de Endrick não saiu, o segundo tempo reservava mais uma boa atuação da joia em ascensão. Raphael Veiga roubou a bola de Johnny na saída de jogo, serviu Endrick, que dominou em frente da área e finalizou com precisão no canto de Rochet. 2 a 0 para o Verdão.

Na sequência, Abel Ferreira optou por descansar Endrick e trazer Rony para o jogo. O jovem não gostou da substituição, balançou a cabeça negativamente e não se direcionou ao banco de reservas, como de costume, indo direto ao vestiário na Arena Barueri, mas depois retornou ao banco.

Para fechar o caixão

Quando tudo já parecia resolvido, o Palmeiras resolveu “fechar o caixão” do Internacional.

Aos 40 minutos, o jovem Vanderlan, de 20 anos, disparou pela esquerda, aplicou drible de “meia-lua” em Vitão e cruzou rasteiro com precisão para Rony empurrar para dentro e fazer o 3 a 0 para o Verdão.

Palmeiras 3 x 0 Internacional

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Naves), Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga (Artur), Piquerez; Breno Lopes (Vanderlan) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Internacional: Rochet; Fabricio Bustos, Igor Gomes, Vitão, Dalbert (Nico Hernández); Johnny (Carlos de Pena), Aranguíz (Rômulo), Maurício (Pedro Henrique), Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Zé Rafael, Endrick e Rony, do Palmeiras

Cartões amarelos: Murilo, do Palmeiras; Aranguíz; Dalbert; Alan Patrick, do Internacional.

Motivo: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data: 11 de novembro de 2023 (sábado).

Local: Arena Barueri, em São Paulo-SP.

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli-MG.

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo-MG e Felipe Alan Oliveira-MG.

Árbitro de vídeo: Vagner Reway-PB.