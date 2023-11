Homem tenta estuprar menina de 1 ano no município de Mâncio Lima

Um homem identificado por Renisson, vulgo Pipolho, foi preso no Hospital Dr Abel Pinheiro, pela Polícia neste sábado, 11. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de um ano na noite desta sexta-feira, 11,no Ramal do Tonico, localidade Iracema, em Mâncio Lima. Ele não tinha grau de parentesco com a vítima.

De acordo com comandante da Polícia Militar de Mâncio Lima, tenente Nogueira, a guarnição da PM foi chamada na localidade de madrugada para atender a ocorrência. ” A informação é de que o acusado aproveitou uma situação e quando a mãe da criança não estava perto e quando ela chegou ele já estava com a criança nua”, contou o militar.

“Nossa guarnição fez buscas na hora, mas ele não foi encontrado. Ele foi preso depois pela polícia civil e com apoio de nossa guarnição já no Hospital ” , relata o comandante, que não confirma se o acusado foi agredido por moradores da comunidade, por isso estava no Hospital.

Segundo testemunhas, Renisson teria observado o pai da vítima ir ao banheiro que era um pouco distante de sua residência, para adentrar na casa da vítima. Quando ele estava retirando a calcinha da menina para consumar o ato sexual, a mãe da criança correu para impedir, mesmo estando cirurgiada. O pai da menina e outras pessoas também tentaram deter o acusado, mas não teriam conseguido.

Segundo informações de uma das testemunhas, o autor já havia tentado a prática desse tipo de crime outras vezes.