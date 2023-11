Moradores reclamam que há uma semana ocorre queda de energia no bairro Canaã, em Rio Branco

Desde a última terça-feira, 24, os moradores da rua principal do bairro Canaã, Durval Camilo, vem enfrentando recorrentes quedas de energia ocasionadas por problemas no transformador de distribuição da energia elétrica.

De acordo com o pastor Albino, morador do bairro, a queda de energia ocorre sempre no período da tarde. “Desde a última terça-feira que todos os dias falta energia. Toda vez que a gente liga, eles demoram pra vir, aí liga, quando é por volta das 13h da tarde”, explicou.

O pastor também destacou que a queda de energia tem trazido inúmeros prejuízos como, por exemplo, perda de equipamentos eletrônicos e estrago de alimentos na rede de ensino. “Além disso, Albino pediu ajuda das autoridades para a solução do problema. “Estes protocolos são provas de que a comunidade juntamente com a Faculdade Batista solicitou ajuda e solução para o problema junto à Energisa. Pedimos ajuda às autoridades do Estado do Acre na solução dos problemas que estamos enfrentando. Vários equipamentos já queimaram, estrago de comida, criança que a noite tem dificuldades para dormir devido ao calor e carapanã”, lamentou.