Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A determinação

Data estelar: Lua Vazia das 9h35 até 18h31

Por mais vaga e simplória que seja tua determinação de ser feliz, e por mais criticável que essa atitude seja pelos materialistas de plantão, sempre à espreita para abaixar a bola de quem pretende evoluir, é a essa determinação que tua consciência precisa se agarrar hoje, em que pela extensão do período de Lua Vazia o cenário promete comoções.

Vozes interiores também se erguerão para te convencer de que tua atitude é ingênua, porque todos os sinais indicam que a catástrofe se avizinha, e que seria mais prudente te mortificar com ansiedades do que adotar uma atitude leve, despreocupada e alegre.

É tua oportunidade de te converter num centro de vontade espiritual que evoque a Graça Divina, mas te lembra do seguinte, isso não acontece espontaneamente, mas como efeito de tua determinação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas coisas não vêm facilmente, porque se assim fosse, o mundo não se encontrava nesse estado de preocupação angustiante que invade a mente de todas as pessoas. As boas coisas precisam ser aproveitadas intencionalmente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os desafios são enormes e às vezes dá um frio na barriga por imaginar que a alma não dará conta do que precisa fazer. Porém, siga em frente mesmo que com o medo corroendo as entranhas, porque vai dar tudo certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A oportunidade de compartilhar os bons sentimentos que circulam pelo seu coração pode não se dar de forma fácil, mas é certo que chegará. Enquanto isso, continue fingindo que a ansiedade é mais importante do que a alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Faça uso do discernimento nesta parte do caminho, porque distinguindo bem os desejos e as necessidades, você terá clareza suficiente para fazer escolhas sábias, que produzam benefícios para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Errar por se atrever a agir será preferível do que errar por continuar esperando por uma oportunidade melhor da que se apresenta agora. Nada pode ser completamente certo num mundo em estado de incerteza.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Apesar de todos os perrengues que sua alma precisa administrar, nada novo nisso, há também a chance de abrir passagem e permitir que novas ideias circulem à solta pela mente e pelos relacionamentos. Aproveite.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Os trancos e solavancos do caminho assustam um pouco, mas se você permanecer firme apesar do medo, perceberá que o susto exagera a nota dos acontecimentos, porque na prática as coisas não são tão complicadas assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Medir forças com as pessoas próximas não é uma maneira sábia de encontrar equilíbrio, nem muito menos de acertar contas. Medir forças é a maneira mais eficiente de promover conflitos, sem saber como esses terminarão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Questione tudo, porque as coisas andam mudando com velocidade excepcional, e para sua alma não ficar para trás é necessário se adaptar a esse ritmo da melhor maneira possível. Questione seus hábitos e certezas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) É importante verificar que as ideias que atravessam sua alma são arvoradas por outras pessoas também, porque assim você se sentirá fazendo parte de um grupo, transcendendo o autocentramento egoísta.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Teorias e opiniões há demais, e não seria o caso de continuar pedindo dicas, mas de se lançar à experiência com o coração na mão, tremendo de medo, mas agindo mesmo assim. Só a experiência prática resolve o impasse.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Você está num momento em que a mente compreende a amplitude do cenário em que existe e no qual precisa construir o destino, o que apresenta inúmeras complexidades, mas ao mesmo tempo não se sente intimidada.