Ministério Público do Acre abre inscrições para concurso

O novo concurso para servidores do Ministério Público do Estado do Acre abriu as inscrições nesta quarta-feira, 1. O documento oferta 45 vagas distribuídas entre os cargos de Analista Ministerial em diversas especialidades (nível superior) e Técnico Ministerial (nível médio).

Os salários iniciais dos novos servidores efetivos variam de R$ 4.640,53 a R$ 6.058,46. Os interessados em participar da seleção devem acessar o edital e realizar inscrição até o dia 30 de novembro de 2023, no site da banca organizadora, Instituto Verbena/UFG. As taxas de inscrição foram definidas conforme o cargo pretendido, sendo: Analista Ministerial: R$ 150,00; e Técnico Ministerial: R$ 120,00.

As avaliações objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Acre e candidatos doadores de sangue ou de medula óssea devem solicitar isenção da taxa de inscrição de 01 a 03 de novembro.