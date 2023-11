Em Feijó, PM tem novo comandante, recebe equipamentos e viatura

A 3ª Companhia Destacada de Feijó, que compõe o 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (7º BPM), está sob novo comando a partir desta terça-feira, 31 de outubro, quando o capitão Janes Carlos Menezes assumiu a unidade, em solenidade realizada no quartel da Companhia. Na ocasião, foram entregues à nova gestão um veículo e equipamentos.

Ingresso da PMAC em 2002, na graduação de soldado, o capitão Menezes passou para o quadro de oficiais em 2017, após aprovação em concurso público. O oficial possui diversos cursos na área da segurança pública, como os de Gerenciamento de Crises, Polícia Comunitária e de Especialização em Policiamento de Trânsito Urbano.

Para fortalecer a atuação da Patrulha Maria da Penha, implantada no município há cerca de três meses, o novo comandante recebeu um veículo modelo Yaris, adquirida com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A viatura será utilizada nas ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

Para o capitão Menezes, a expectativa é de apresentar um bom trabalho. “Minha missão é trazer mais paz para o município. As autoridades locais já se predispuseram a estar me ajudando, fornecendo meios materiais e também recursos humanos para que a gente possa estar fazendo uma boa gestão aqui em Feijó”, afirmou o comandante.

Durante a solenidade, foram entregues ainda seis kits de dispositivo elétrico incapacitante (spark), armamento de menor potencial ofensivo, que serão distribuídos entre a unidade e o 7° BPM (Tarauacá). Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e somaram o investimento de mais de 36 mil reais.

Além do comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, estiveram presentes no evento o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, a juíza de direito da Comarca do município, Dra. Ana Paula Saboya Lima, o promotor de justiça da Vara Criminal da Comarca de Feijó, Dr. Lucas Nonato, entre outras autoridades civis e militares.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC