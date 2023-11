Ladrões furtam pá carregadeira avaliada em R$ 400 mil de fazenda acreana

Um furto não muito comum foi registrado na semana passada na Fazenda Nictheroy, localizada a cerca de um quilômetro do Trevo de Plácido de Castro. Na última quarta-feira, 8, por volta das 9 horas da noite, uma pá carregadeira avaliada em R$ 400 mil foi levada de um retiro da propriedade, às margens da rodovia estadual AC-40.

O proprietário, Henrique Cardoso, conhecido por ser um dos maiores produtores de milho do Acre, contou ao ac24horas que a máquina foi embarcada pelos ladrões em um caminhão-prancha diante das vistas de alguns funcionários, que não desconfiaram da ação criminosa, achando que se tratava de uma operação da própria fazenda.

“Foi roubada no Cantinho do Zito, quarta-feira, às 9 horas da noite, uma pá carregadeira modelo CASE W20. Ela estava com problemas mecânicos e o gerente achou que estava segura nesse retiro. Quando ela foi embarcada, havia uma caminhonete branca, da cor da que meu filho possui, e os funcionários não desconfiaram que se tratava de roubo”, explicou.

Henrique Cardoso informou que prestou queixa à polícia e que já foi até à Bolívia em busca de informações sobre o possível destino da máquina. Ele pede a quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro da pá carregadeira que entre em contato por meio do telefone 68 9.9956-7373. Ele promete boa recompensa a quem ajudar a encontrar o equipamento.