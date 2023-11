Tudo igual no clássico: Santos e São Paulo empatam sem gols na Vila Belmiro

Soteldo e Pablo Maia em Santos x São Paulo (Foto: Marcos Ribolli)

Um clássico movimentado e sem gols. Santos e São Paulo empataram em 0 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momento de quase férias, o Tricolor, campeão da Copa do Brasil, teve as melhores chances e até marcou com Juan, mas o árbitro anulou após auxílio do VAR. O Santos, que agora chegou ao seu segundo jogo seguido em casa vitória, somou um ponto a mais na luta para evitar qualquer risco de rebaixamento para a Série B.

Como fica?

O empate deixa o São Paulo com 46 pontos, agora na 10ª colocação. O Santos tem 42 pontos, na 14ª posição.

Primeiro tempo

Santos e São Paulo fizeram um primeiro tempo animado no clássico disputado na Vila Belmiro, apesar do 0 a 0 no intervalo. O jogo foi equilibrado, com chances para os dois times. Os visitantes, porém, ficaram mais próximos de marcar. Juan parou em defesa de João Paulo, e Michel Araújo viu Joaquim desviar no travessão uma cabeçada que iria para o gol. Luciano também perdeu boa oportunidade. O Santos respondeu contra-ataques: Soteldo finalizou para fora, Maxi Silvera nas mãos de Rafael.

Segundo tempo

O clássico permaneceu com o mesmo ritmo depois do intervalo, com chances para os dois lados e o São Paulo mais produtivo no setor ofensivo. O Santos até criou, mais em cruzamentos, como um que terminou na cabeçada de Messias para a defesa de Rafael. O Tricolor marcou com Juan, aos 7, depois de jogada de Wellington Rato pela direita, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. No fim, Erison teve uma oportunidade pelo alto, novamente em passe de Wellington Rato – o atacante são-paulino cabeceou para fora. David também acertou a trave em chute cruzado.

Agenda

A Data Fifa dará um período de descanso para os dois times, mas o do Santos será maior. O São Paulo volta a campo no dia 22, no Rio, contra o Fluminense, em jogo que foi adiado para que os cariocas disputassem a final da Conmebol Libertadores no começo do mês. O Peixe joga quatro dias depois, em 26 de novembro, contra o Botafogo, fora de casa.

Público e renda

Público: 13.442

Renda: R$ 663.562,50



