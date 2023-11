Jovem sofre acidente após tentar empinar motocicleta na Rua Rio de Janeiro em Rio Branco

Um acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, (09), na Rua Rio de Janeiro.

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta identificado por Paulo Ryan Lima da Silva, 19 anos, foi buscar seu irmão na escola , um menor de 11 anos, quando nas proximidades do cemitério João Batista, tentou empinar a motocicleta Fan 160 de cor preta, com seu irmão na garupa, quando perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação pública.

Segundo informações do pai , Paulo Ryan , há cerca de dois meses já tinha capotado um carro da família ao tentar desviar um animal em um ramal e faz um apelo aos jovens para terem mais atenção no trânsito e prudência.

O Serviço do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Paulo Ryan foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, teve uma perda de memória repentina e algumas escoriações pelo corpo, estável. Já a criança de 11 anos, teve pequenos arranhões pelo corpo e o estado de saúde é considerado estável.