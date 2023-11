Homem é flagrado ao sair nu de agência bancária no interior

Um homem completamente nu foi flagrado nesta quarta-feira, 8, saindo de uma agência do Banco do Brasil no município de Sena Madureira.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem saindo da agência e caminhando em uma avenida completamente sem roupa em plena luz do dia.

O ac24horas apurou que o homem, não identificado até o momento, é conhecido na cidade, sofre de problemas mentais e não é a primeira vez que é flagrado sem roupa pelas ruas do município.

A informação é de que o homem já teria passado por atendimento psiquiátrico, mas teria abandonado o tratamento.