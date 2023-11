Estudante é encontrada morta dentro de casa no interior do AC

Uma jovem identificada como Amanda Rislem foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira, 9, em sua residência, situada no bairro Jardim Primavera, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

As informações foram confirmadas por familiares da jovem ao Portal Yaconews.

A família não soube dizer as razões que levaram à morte da estudante.

O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foi acionado, porém, quando os socorristas chegaram ao local, vítima já estava sem vida. A Polícia Militar e Civil também foram ao local.