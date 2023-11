Governo incentiva cultivo de hortaliças com entrega de cobertura plástica para estufas

Agricultores familiares das regionais do Alto e Baixo Acre que tiveram sua produção atingida pelas recentes ventanias, bem como pelas enchentes do início do ano, começam a ser assistidos pelo governo do Estado com a entrega de filme plástico para a confecção de estufas agrícolas. No último fim de semana, a Secretaria de Agricultura (Seagri) e a Empresa de Extensão Rural (Emater) concluíram a distribuição do material, que deve beneficiar 1.500 famílias.

Os agricultores atendidos, mapeados pelo Departamento de Produção Familiar da Seagri, habitam as áreas rurais de Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Porto Acre/Humaitá, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

O material entregue a cada produtor corresponde a 15 metros de filme plástico transparente e flexível, com tratamento contra raios ultravioleta.

Segundo o chefe do Departamento de Produção Familiar da Seagri, Diogo Sobreira, o material foi adquirido por meio do projeto de plano emergencial, com recurso do programa REM KfW: “Cooperativas já tinham sinalizado suas necessidades de auxílio na horticultura. Com o recebimento do plástico, será possível produzir no período de chuvas e o produtor obter renda da horticultura também no inverno, já que seu cultivo vai estar protegido”.

Marta Gomes, agricultora do Projeto de Assentamento Baixa Verde, em Rio Branco, ressaltou que a lona a ajudará a manter uma produção contínua de pimenta por seis meses.

Francisco Anderson Negreiros, presidente da Associação de Moradores e Trabalhadores Rurais Deus Proverá, na Transacreana, em Rio Branco, agradeceu à equipe da Seagri e da Emater por fornecer o material necessário para reconstruir estufas danificadas pelo vento.