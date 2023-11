Governo publica nova convocação de processo seletivo da Educação

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 13, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos professores do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital n° 001/2023 Sead/SEE, de 24 de março de 2023.

A convocatória segue na seguinte ordem: projeto, cargo, localidade, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 23 de novembro de 2023, das 7h30 às 13h30, a um dos endereços abaixo:

Rio Branco – Rua Rio Grande do Sul, n° 1.907, bairro Volta Seca – Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes

Bujari – Rua Geraldo Mesquita, n° 148, Centro – Núcleo de Educação

Capixaba – Av. Gov. Edmundo Pinto s/n, Centro – Núcleo de Educação

Cruzeiro do Sul – Avenida 25 de Agosto, n° 126, bairro Aeroporto Velho – Núcleo de Educação

Marechal Thaumaturgo – Rua Maria Lobão s/n, Centro – Núcleo de Educação

Rodrigues Alves – Av. Getúlio Vargas, n° 792, Centro – Núcleo de Educação

Sena Madureira – Av. Avelino Chaves, n° 690, Centro – Núcleo de Educação

A lista completa da documentação exigida está disponível no edital.

As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encontradas no endereço eletrônico https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/orientacoes-e-formularios/declaracoes/ ou no endereço eletrônico da banca organizadora https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo junto à SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331, ou ainda junto à Sead, pelo e-mail: [email protected].