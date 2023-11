Brasileirão 2023: veja as probabilidades de título e rebaixamento após a 34ª rodada

Depois de 31 rodadas com o Botafogo na liderança, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Palmeiras venceu o Inter por 3 a 0 e foi a 62 pontos. Com o empate entre Red Bull Bragantino e Botafogo e a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, o Verdão se firmou na liderança, que era ocupada pelos botafoguenses desde a terceira rodada do campeonato.

A parte de baixo da tabela também segue embolada. O Vasco conseguiu uma vitória importante sobre o já rebaixado América-MG e conseguiu abrir três pontos de distância para o Z4.

O Bahia podia ter se distanciado também, mas empatou com o Athletico-PR e está somente um ponto acima do Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento com 37 pontos. Com dois jogos a menos, a Raposa perdeu para o Coritiba no sábado (11) e, neste domingo (12), demitiu o técnico Zé Ricardo.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, o Palmeiras agora é o mais cotado para levar o título do Brasileirão, com 45,4% de chances. O Botafogo vem em seguida com 28% de chances, contra 15,9% do Red Bull Bragantino. O cálculo se baseia na pontuação atual e na projeção de confrontos diretos, além de jogos como mandante.

Olhando para o rebaixamento, o Goiás passou dos 90% de chances de cair, chegando a 92%. Em seguida vem o Bahia, com 56,4%, e o Cruzeiro com 34,2% de chances de queda.

Vasco e Santos conseguiram um respiro, os dois têm, respectivamente, 10,8% e 3,3% de chances de rebaixamento. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o Coritiba escapou do rebaixamento matemático, mas segue com mais de 99% de chances de deixar a Série A.

Probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

•Palmeiras – 45,4%

•Botafogo – 28%

•Red Bull Bragantino – 15,9%

•Grêmio – 6,4%

•Flamengo – 3,5%

Probabilidades de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

•América-MG – 100% (matematicamente rebaixado)

•Coritiba – 99,97%

•Goiás – 92%

•Bahia – 56,4%

•Cruzeiro – 34,2%

•Vasco – 10,8%

•Santos – 3,3%

•Internacional – 2,1%