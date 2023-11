Galvão Bueno desabafa após derrota da Seleção Brasileira: “Mais uma vergonha”

Responsável por narrar os jogos da Seleção Brasileira por mais de 30 anos, Galvão Bueno se revoltou com a atuação da equipe na derrota para a Colômbia nesta quinta-feira (16), em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Nas redes sociais, o locutor criticou escolhas do técnico Fernando Diniz e destacou a superioridade dos adversários. Apesar de elogiar o trabalho do treinador no Fluminense, Galvão enfatizou que há diferenças importantes com relação ao tempo que tem para implementar o esquema de jogo em seleções.

“2 a 1 foi pouco! O futebol autoral do Diniz consegue fazer o Fluminense jogar e conquistar a Libertadores, um trabalho de quase 2 anos e que se treina todo dia! Se treina muito, como disse o André! Coloca 2 ou 3 jogadores a mais para treinar a marcação da saída de bola!”, escreveu.

“Isso é uma coisa de um dia a dia de um time de futebol, como o Fluminense! Não em uma seleção, onde se tem 2 dias para treinar e enfrentar a Colômbia em Barranquilla, com o calor, a umidade, é um horror! A última vez que vencemos na Colômbia em Eliminatórias foi em 2003!”, completou sobre o tema.

No longo texto publicado nas redes sociais, Galvão Bueno ainda pediu calma para Fernando Diniz para o clássico com o Argentina, marcado para o Maracanã. A partida será disputada na próxima terça-feira (21), às 21h30.

Leia desabafo de Galvão Bueno

Mais uma vergonha da seleção!! Não dá pra ser assim!! Não temos time!!

Vocês devem estar se sentindo como eu!! Se amam futebol!! Se amam a seleção brasileira!! Se amam a história da seleção e a camisa da seleção!! Tem muita glória e história!! E não é essa história que está sendo construída agora!!

Porque essa história conta que, pela primeira vez, a seleção perdeu 2 partidas seguidas em eliminatórias de Copa do Mundo!! E que pela primeira vez a Colômbia venceu a seleção brasileira em eliminatórias!!

2 a 1 foi pouco!! O futebol autoral do Diniz consegue fazer o Fluminense jogar e conquistar a Libertadores, um trabalho de quase 2 anos e que se treina todo dia!! Se treina muito, como disse o André!! Coloca 2 ou 3 jogadores a mais para treinar a marcação da saída de bola!!

Isso é uma coisa de um dia a dia de um time de futebol, como o Fluminense!! Não em uma seleção, onde se tem 2 dias para treinar e enfrentar a Colômbia em Barranquilla, com o calor, a umidade, é um horror!! A última vez que vencemos na Colômbia em eliminatórias foi em 2003!!

Não dá para escalar 4 atacantes, 2 volantes, a Colômbia tinha 5 no meio de campo!! O Brasil teve domínio 5 minutos do jogo!! E acabou!! A Colômbia dominou o resto do jogo inteiro!! Foram 23 ou 26 finalizações, não lembro agora!! Contra, sei lá, 10 da seleção!! 2 a 1 foi pouco!!

Não dá para ser assim!! Depois do jogo contra o Uruguai, eu disse: não temos time!! E repito agora!! Depois do jogo contra o Uruguai, eu disse: foi a pior exibição que vi de uma seleção em eliminatórias!! E repito agora!! Essa talvez tenha sido pior do que contra o Uruguai!!

Então, Diniz, calma!! Vem a Argentina no Maracanã!! O Uruguai ganhou lá em Buenos Aires, na Bombonera, por 2 a 0!! Mas a Argentina é a Argentina, campeã do mundo!!

Diniz, calma!! Não dá para jogar dessa forma!! Nenhum time vai conseguir jogar dessa maneira sem treinar, como você faz com o Fluminense todos os dias e treinando sempre muito duro!!

Muito triste ver o que está acontecendo com a Seleção Brasileira!! Vai classificar para a Copa?? Claro que vai!! Mas em 5 rodadas está em quinto lugar!! Atrás da Venezuela!!