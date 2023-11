Lula define indicados ao Cade; veja quem deve ser confirmado para o conselho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu a lista de nomes que serão indicados para compor o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O anúncio, que deve ocorrer em breve, era bastante aguardado, já que o tribunal perdeu o quórum mínimo no início deste mês e está paralisado.

Segundo apurou a CNN com fontes do alto escalão do governo, os quatro conselheiros indicados devem ser: José Levi, ex-ministro da Advocacia-Geral da União no governo Jair Bolsonaro; Camila Cabral, ex-economista-chefe do Cade; Diogo Thompson, atual superintendente-adjunto do órgão; e Carlos Jacques, consultor do Senado.

Apesar de ser ex-ministro de Bolsonaro, Levi entrou na lista por ser um nome apoiado pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário-geral da Presidência do TSE.

Dino, porém, tentou emplacar um aliado do Maranhão, mas a indicação acabou ficando de fora da lista final, segundo fontes. O Cade é vinculado ao próprio Ministério da Justiça, por isso, a ausência do nome defendido pessoalmente por Dino chamou atenção de auxiliares presidenciais, que apontam uma derrota política para o ministro.

Como mostrou a CNN, em reunião nesta semana, Lula já havia indicado a Pacheco que acataria a indicação do Senado do nome de Carlos Jacques e que bateria o martelo em breve sobre a lista final.

Para chegar à decisão, o presidente ouviu nas últimas semanas ministros como Alexandre Padilha, da articulação política, e Vinicius Carvalho, da CGU. Carvalho já foi presidente do Cade e é nome de confiança de Lula.