Coritiba vence Cruzeiro em jogo com invasão e briga de torcidas

A partida de abertura da 34ª rodada do Brasileirão foi marcada por cenas lamentáveis. O Coritiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Robson aos 45 minutos do segundo tempo, mas o jogo só foi terminar 45 minutos depois.

É que logo após o gol, a torcida do Cruzeiro invadiu o gramado da Vila Capanema, em Curitiba, para tentar agredir os jogadores do próprio time. Os atletas de ambos os times correram para os vestiários.

Enquanto isso, torcedores do Coritiba também invadiram o campo e entraram em conflito intenso com os cruzeirenses. O policiamento foi acionado para separar a confusão.

A partida, então, foi interrompida pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, e retomada 40 minutos depois, para a disputa dos acréscimos. A torcida do Cruzeiro e boa parte da do Coritiba já tinham deixado o estádio.

Como ficam os dois times

Com a vitória, o Coritiba, que podia ser rebaixado no domingo (12) em caso de empate ou derrota, consegue ganhar ao menos uma rodada de sobrevivência no Campeonato Brasileiro. O Coxa tem 29 pontos, a 12 de deixar o Z4.

Já o Cruzeiro chega à terceira derrota consecutiva e vai terminar a 34ª rodada na zona de rebaixamento. O time mineiro tem 37 pontos e pode ver Bahia e Vasco abrirem três pontos de diferença.

Como foi a confusão

O gramado do Durival de Britto ficou cheio de torcedores e foi palco de cenas de violência, com agressões, pontapés e chutes de torcedores das organizadas de Cruzeiro e Coritiba. A Polícia Militar precisou intervir com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de bala de borracha.

Os jogadores deixaram o gramado durante a confusão e foram para o corredor de acesso aos vestiários. Os atletas de ambos os times voltaram ao gramado somente após a polícia controlar a situação dentro do estádio.

A partida foi retomada após 45 minutos de paralisação por causa da confusão com os torcedores.

O jogo

Precisando da vitória, o Cruzeiro fez muito pouco durante os 90 minutos para sair com o resultado positivo. A equipe celeste até fez um gol com Bruno Rodrigues, mas o camisa 9 cruzeirense estava impedido e o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo (VAR), no segundo tempo.

Tirando esse lance, a outra boa chance celeste foi com Matheus Pereira, também na etapa final. Sozinho, na frente do goleiro Gabriel Vasconcelos, dentro da área, o meia-atacante cruzeirense cabeceou em cima do arqueiro adversário.

O nível técnico do jogo nos primeiros 45 minutos foi muito ruim. As duas equipes brigaram com a bola na etapa inicial, erraram muitos passes e irritaram os torcedores presentes ao estádio.

O Cruzeiro teve erros que quase se tornaram capitais, e o goleiro Rafael Cabral precisou fazer defesas importantes para evitar o gol do Coritiba.

Em um lance muito bizarro, o zagueiro Neris bateu cabeça e deu um carrinho em Luciano Castán, seu companheiro de clube. Por muito pouco não foi gol do Coxa.

Segundo tempo movimentado e violento

Apesar de a qualidade técnica seguir baixa, o segundo tempo foi mais movimentado. Antes dos episódios de violência pela invasão dos torcedores, o Cruzeiro chutou uma bola no travessão, com William, aos 8 minutos.

Aos 15 minutos, Gómez, do Coritiba, caminhou com liberdade pelo meio e finalizou forte. A bola desviou na cabeça do lateral Victor Luís e por pouco não enganou Rafael Cabral.

Matheus Pereira perdeu a chance de cabeça na cara de Gabriel Vasconcelos aos 20 minutos.

O lance mais importante do Cruzeiro foi o gol de Bruno Rodrigues, anulado por impedimento pelo árbitro de vídeo. O atacante estava à frente do último jogador do Coritiba, aos 34 minutos da etapa final.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Robson marcou o gol do Coritiba, após cobrança de falta. A partir daí, aconteceram os episódios de violência.

Treinador chamado de burro

Aos 15 minutos do segundo tempo, o técnico do Coritiba, Thiago Kosloski, foi chamado de burro. O treinador foi xingado no momento em que optou pela substituição de Sebastián Gomez, que saiu de campo para a entrada de Willian Farias, e de Andrey, trocado por Kaio César.

Quando o relógio marcou 29 minutos da etapa final, mais gritos de burro para Kosloski. Ele tirou Marcelino Moreno para colocar Garcez, e Slimani deixou o gramado para a entrada de Diogo Oliveira.

Lesão que preocupa

O volante Lucas Silva deixou o gramado lesionado. O volante cruzeirense, durante disputa de bola com Andrey, do Coritiba, levou a pior. Aos 16 minutos, o meio-campista celeste foi substituído por Filipe Machado.

Ronaldo no estádio

Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, compareceu ao estádio. O dono do clube mineiro viu sua equipe perder o jogo e presenciou as cenas lamentáveis de violência com a invasão de torcedores.

Coritiba 0 x 1 Cruzeiro

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique (Reynaldo) e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes, Sebastian Gomez; Robson Marcelino Moreno (Garcez) e Islam Slimani (Diogo Oliveira). Técnico: Thiago Kosloski.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa (Ian Luccas), Lucas Silva (Machado) e Nikão (Wesley); Matheus Pereira (Mateus Vital), Bruno Rodrigues e Rafael Elias (Arthur Gomes). Técnico: Zé Ricardo.

Gol: Robson (45′ 2T).

Cartão amarelo: Thalisson Gabriel, Marcelino Moreno (COR); Matheus Jussa (CRU).

Cartão vermelho: não houve.

Motivo: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data e horário: 11 de novembro de 2023, às 14h (de Brasília).

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA).