Opera Acre supera a marca de 11 mil cirurgias e realiza mutirão de vasectomia no Quinari

Faltando 50 dias para o fim de 2023, o programa Opera Acre comemora a realização de mais de 11 mil cirurgias em todo o Estado de janeiro a outubro deste ano. Em alusão ao Novembro Azul, neste sábado, 11, um novo mutirão foi realizado fora da capital, com 30 homens atendidos em cirurgias de vasectomia no Hospital-Geral de Senador Guiomard, Ary Rodrigues.

Fernando de Abreu, diretor do Complexo Regulador Estadual, destaca que a demanda pelo procedimento era alta e os pacientes já haviam passado pela preparação, orientações do planejamento familiar e que, portanto, estavam aptos para o procedimento cirúrgico.

“Atentos a essa demanda e também ao Novembro Azul, resolvemos incrementar as ações que visam atender esse público específico que nem sempre têm essa atenção quanto à sua própria saúde. Então, foram feitas ações de ampliação de atendimento na área de Urologia em alguns serviços privados e uma ação importante é o mutirão de vasectomias que, além de atender o homem na sua necessidade, vai também colaborar com o planejamento familiar, até mesmo tirando essa responsabilidade do planejamento familiar apenas para as mulheres”, destacou Fernando de Abreu.

Prioridade da atual gestão, o Opera Acre tem como objetivo promover qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de diminuir as filas de espera. Reiniciado em 2022, após a pandemia de covid-19, com um total de 10.200 cirurgias, o Opera Acre é o maior programa de redução de filas do estado.

A chefe da regulação de cirurgias da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) Shirley Nascimento, conta que, antes do Opera Acre, as cirurgias eram realizadas apenas em Rio Branco. A partir do programa, centros cirúrgicos foram estruturados nos municípios acreanos descentralizando as ações e levando as cirurgias mais próximas de quem mais precisa.

“A equipe do Opera Acre está fazendo tudo o que é possível nos municípios, como cirurgias gerais, ginecologia, proctologia, mastologia, entre outros. Então a gente só leva a equipe técnica de cirurgiões. Com isso, conseguimos atender os pacientes do município e de cidades vizinhas e isso é muito importante porque o paciente, além de operar na cidade onde vive, no outro dia já estava em casa e a gente não tinha tantas faltas, porque quando eles vinham para cá, realmente havia uma resistência porque não tinham dinheiro para vir, não tinha onde ficar, então é notório que o programa veio para ficar”, pontua Shirley Nascimento.

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, reforça que este é um dos maiores compromissos da atual gestão.

“O Opera Acre é um instrumento fundamental para reduzir a demanda por cirurgias eletivas no Estado. Estamos com um resultado muito bom este ano levando cirurgias para todos aqueles que necessitam desse atendimento e, principalmente, àqueles que moram no interior que não precisam mais se deslocar até Rio Branco. Para 2024, nossa meta é expandir ainda mais os serviços ampliando as ações nos municípios, reduzindo as filas e melhorando os serviços de saúde em todo o estado”, finalizou Pedro Pascoal.