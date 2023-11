Com cerca de 500 cirurgias por mês, PS pede doações de sangue ao Hemoacre

A Coordenação do Núcleo de Saúde do Trabalhador (NAST) do Pronto-Socorro de Rio Branco iniciou uma campanha para tentar conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue ao Hemoacre.

O PS sente “na pele” os problemas que podem causar a falta de sangue, já que a unidade de saúde, a maior para casos de urgência e emergência do acre, realiza cerca de 500 cirurgias por mês.

“Nosso objetivo é suprir a nossa demanda de cirurgias gerais e ortopédicas devido ao aumento significante de acidente automobilístico, uma vez que o Pronto-Socorro atende todo o Acre, municípios de estados vizinhos e até pacientes de outros países, como no caso da Bolívia e do Peru”, explica a enfermeira Maria de Jesus, coordenadora do NAST.

Apesar desta campanha está sendo organizada pelo PS, é importante ressaltar que toda e qualquer doação de sangue só é feita no Hemoacre, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Teatrão.

Para ser um doador, basta ter entre 16 a 69 anos, estar em boas condições de saúde, evitar alimentação gordurosa nas 3 antes da doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar um documento de identificação.