Alunos do 1° Curso de Operações Especiais da PM preendem armas de fogo e aprendem foragido

Na manhã desta sexta-feira, 17, alunos do 1° Curso de Operações Especiais (Coesp), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, outra adaptada e prenderam um foragido da justiça. O fato ocorreu no bairro Laélia Alcântara, região do Calafate.

Durante Estágio Operacional do Coesp, os alunos realizaram incursão pela região do Calafate, onde em um imóvel conseguiram localizar uma arma de fogo de fabricação caseira e outra carabina adaptada, além disso, um dos três abordados se encontrava com um mandado de prisão em aberto e foi encontrada uma porção de drogas.

As três pessoas foram presas e conduzidas a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Por Ascom/ PMAC