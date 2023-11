Adolescentes de Rio Branco participam de encontro do Selo Unicef em Boca do Acre

Um grupo de adolescentes de Rio Branco, entre 12 e 18 anos, está participando, nesta sexta-feira, 17, de um encontro dos Núcleos de Cidadania de Adolescentes (NUCA) do Selo UNICEF em Boca do Acre (AM).

O evento reúne adolescentes de vários municípios, focando no protagonismo juvenil e na garantia de direitos. A troca de aprendizados entre os núcleos de cada município do Acre e Amazonas é crucial para atingir metas e trazer o selo UNICEF para Rio Branco ao longo dos próximos 4 anos.

“Ao fazer a adesão ao Selo UNICEF, o município deve seguir a metodologia proposta para fortalecer as políticas públicas que sustentam os direitos de meninas e meninos, e garantir que isso aconteça de forma intersetorial e integrada. Cada ciclo do Selo UNICEF dura quatro anos, acompanhando o período da gestão municipal”, explica Ivan Ferreira, diretor de Assistência Social da prefeitura de Rio Branco.

A capital acreana já tem o selo e pretende renová-lo pelos próximos quatro anos. “Realizamos capacitações e temos suporte técnico da equipe do UNICEF e parceiros. Eles acompanham a evolução de indicadores sociais e somos avaliados. Nossa expectativa é muito boa, já que temos iniciativas importantes como a Busca Ativa Escolar e Busca Ativa Vacinal”, afirma Ivan.