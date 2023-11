Acidente entre caminhão e motocicleta deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 16, um acidente de trânsito foi registrado na Rua Absolon Moreira, no Centro de Cruzeiro do Sul, entre um caminhão e uma motocicleta, onde estavam duas pessoas. Não houve vítimas fatais.

Em vídeos feitos logo depois do acidente é possível ver que um homem e uma mulher ficaram embaixo do caminhão. Antes, eles foram arrastados por cerca de 3 metros.

Segundo uma testemunha, os veículos estavam parados no semáforo da Absolon, quando o sinal abriu e o condutor da moto teria feito a ultrapassagem pela direita do caminhão que estava a sua frente.

Os dois foram arrastados. A condutora da moto sofreu lesões graves nos membros inferiores e superiores, como o braço quebrado, sendo conduzida ao Pronto-Socorro pelo Serviço Móvel de Urgência. O passageiro, que sofreu escoriações no braço e inchaço na articulação no cotovelo direito, se recusou a receber atendimento.

A Polícia Militar interditou a Rua Absolon Moreira e a Avenida Mâncio Lima para a realização do trabalho da perícia, que apontará as causas do acidente.