Homem recebe Pix de R$ 690 mil por engano e parcela devolução: ‘não pensei duas vezes’

Lealdo encontrou o dono do dinheiro um dia após receber o Pix. Ele foi até a agência do banco de origem do dinheiro e falou com uma gerente, que localizou o proprietário da conta. “Ela ficou surpresa com a minha atitude e conseguiu entrar em contato com ele [dono do dinheiro]”, relembrou.

O empresário contou ao g1 que, em 15 minutos, o homem apareceu na agência junto com uma advogada. “Era um bancário e estava comprando um apartamento. Então ele estava dentro do cartório, preencheu o contrato da transferência e, quando foi finalizar o pagamento para o corretor, mandou o Pix para mim. Na hora tinha achado que fosse um novo golpe. Ia acabar com o sonho dele”, explicou.