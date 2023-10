Vídeo mostra PM dando chute e um tapa no rosto de jovem

Moradores do município de Capixaba denunciaram ao ac24horas o que consideram um caso de violência policial ocorrido no interior do Acre. Um vídeo gravado no último dia 21 de outubro mostra o momento em que, durante uma abordagem, um policial militar derruba um jovem com um chute e depois, mesmo com o homem no chão, o agride com um tapa no rosto. Após ser agredido, no chão, o homem afirma que não reagiu e “não fez nada”.

Em outro vídeo, o mesmo policial que praticou a agressão, não identificado até o momento, imobiliza outro jovem o segurando pelo pescoço. Em seguida, os dois são levados para a viatura da PM.

“Não é a primeira vez que isso acontece. Tem policial que acha que só porque veste uma farda pode agredir sem motivo nenhum. O pior que a gente tem até medo de denunciar, já que o município é pequeno e eu me sinto intimidado”, diz um morador de Capixaba que pede para não ser identificado.

A reportagem procurou o comando da Polícia Militar, que por meio da assessoria, informou que assim que tomou conhecimento do vídeo, o encaminhou para a Corregedoria-Geral, que abrirá um procedimento para apurar a conduta do policial.

A Polícia Militar do Acre informa que tomou conhecimento dos fatos apresentados no vídeo por meio da imprensa, no momento em que foi recebido via WhatsApp, e que, de imediato, encaminhou para a Corregedoria-Geral da instituição, que abrirá um procedimento para identificar e apurar a conduta dos policiais militares que aparecem no vídeo.

VEJA O VÍDEO: