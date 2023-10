Justiça determina bloqueio de R$ 400 mil de vereador de Feijó

A Justiça Eleitoral determinou nesta terça-feira, 31, o bloqueio de R$ 400 mil e 200 bois do vereador de Feijó, Charles Guimarães dos Santos. Ele também foi afastado da Colônia de Pescadores, da qual fazia parte, e não poderá ter contato com pessoas da diretoria da Colônia. O vereador responde por crimes eleitorais e outros.

Em setembro do ano passado, Charles Guimarães e uma filha foram alvos de mandados de busca e apreensão em Operação da Polícia Civil. De acordo com a investigação da delegacia de Polícia Civil de Feijó, o vereador foi apontado como líder de um esquema de compra de votos, peculato e lavagem de dinheiro. A investigação também apontou que ele teria se locupletado de valores da Colônia de Pescadores, a exemplo do dinheiro oriundo da venda de produtos fornecidos pela Colônia, bem como da taxa das mensalidades pagas pelos pescadores cadastrados.

À época, os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Feijó com objetivo de localizar a apreender documentos, aparelhos telefônicos e outras mídias digitais, a fim de buscar provas e elementos relacionados com o cometimento de crimes eleitorais, peculato e lavagem de dinheiro, supostamente praticados pelo vereador.

De acordo com a investigação, Charles estaria usando a Colônia de Pescadores para favorecer pessoas que votaram nele ou em outros candidatos que ele indicava; há depoimentos de pessoas que não receberam ou tiveram dificuldade em receber o auxílio defeso (dado aos pescadores – durante o período de proibição da pesca), caso não votassem no vereador. Várias pessoas que não preenchem os requisitos mínimos para ter o benefício do seguro defeso, estariam recebendo apenas por terem votado em Charles nas eleições anteriores para o cargo de vereador.