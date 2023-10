UFC: brasileiro diz ter recebido ameaças de morte por carregar bandeira de Israel

Lutador brasileiro do Ultimate Fighting Championship (UFC), Michel Pereira, de 30 anos, revelou ter sido ameaçado de morte ao entrar com uma bandeira de Israel no octógono. No último sábado (14), o paraense nocauteou o norte-americano André Petroski pelo peso médio.

De acordo com Michel, a ação representou uma homenagem às vítimas dos atos terroristas do grupo radical islâmico Hamas contra Israel. A declaração do brasileiro foi feita ao The MMA Hour.

“Eu não vi muito, mas a minha esposa viu. Mandaram muita mensagem para ela dizendo que iam matar a gente, essas coisas ruins. Mas eu não ligo. E já aviso: se vier aqui em casa, estão lascados”, declarou.