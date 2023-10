Marinha dos Estados Unidos segue para Israel e Pentágono fortalece postura militar

Mas o planejamento e os movimentos oferecem uma janela para o tipo de assistência que os EUA poderão prestar, incluindo a gestão da logística fora das linhas de frente e a oferta de suporte médico. Isso poderá ser particularmente valioso se Israel lançar uma invasão terrestre a Gaza, o que poderá ser complicado e sangrento, alertaram os especialistas.

As decisões também ocorrem em um momento em que os militares dos EUA têm reforçado constantemente a sua presença no Oriente Médio, incluindo o envio de um segundo porta-aviões para o leste do Mar Mediterrâneo para se juntar ao grupo de porta-aviões de ataque USS Ford e o envio de caças da Força Aérea para a região.

Preparação de tropas

O Pentágono tem sido deliberadamente cauteloso sobre a forma como discute qualquer potencial destacamento de tropas dos EUA para Israel, disseram as autoridades, porque a administração Biden não quer dar a impressão de que as tropas americanas possam se envolver em uma guerra quente.

Mas há preparativos em andamento para uma série de contingências caso as coisas evoluam ainda mais.

A 26ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEU, na sigla em inglês), especializada em tarefas como operações anfíbias, resposta a crises, assistência humanitária e certas operações especiais, esteve estacionada perto do Kuwait nas últimas semanas como parte de um exercício programado no país. Mas partiu mais cedo “como resultado de eventos emergentes”, disse a capitã Angelica White, porta-voz da unidade, ao Marine Corps Times na quarta-feira (11).

A CNN informou anteriormente que a unidade estava se preparando para um possível movimento em direção a Israel.

As autoridades não especificaram para onde exatamente a unidade da Marinha irá agora, a não ser dizer que se dirige para Israel. Uma autoridade disse que se dirigirá para a costa sul de Israel, o que colocaria as forças dos EUA perto das duas costas do país.

A unidade está a bordo do USS Bataan, um navio de assalto anfíbio que está atualmente no Golfo de Omã, disseram autoridades. O USS Carter Hall, um navio de desembarque que opera com o USS Bataan, também está navegando em direção a Israel.

O USS Bataan e a 26º Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais operam no Oriente Médio desde agosto como parte de um esforço para dissuadir a agressão iraniana nas vias navegáveis críticas em torno da região, incluindo o Golfo de Omã e o Estreito de Ormuz.

A ordem de Austin de preparar tropas para um possível destacamento, entretanto, não significa que eles serão definitivamente destacados, ou que qualquer um servirá em uma função de combate se for para Israel, disseram as autoridades. Mas a decisão do secretário encurtou o tempo que as tropas identificadas terão para se preparar para a missão caso recebam ordem de partir, disseram as autoridades.

O Wall Street Journal foi o primeiro a informar sobre o potencial destacamento de tropas para Israel. Questionada sobre o possível movimento, a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse na segunda-feira: “Não tenho mais nada para fornecer neste momento. Talvez eu possa lhe dar mais detalhes mais tarde, mas neste momento simplesmente não tenho nada mais específico para acrescentar”.

Se for tomada a decisão de destacar tropas para Israel em uma função de apoio, o major-general aposentado James “Spider” Marks, analista militar da CNN, disse que provavelmente incluiria vários elementos para melhor ajudar as forças israelenses.

Parte do destacamento seria provavelmente um elemento de comando e controle para a gestão de materiais para ajudar no abastecimento, como alimentos, combustível, materiais de construção e muito mais. Provavelmente também implicaria uma unidade conjunta de munições para ajudar no fluxo de munições, bem como uma capacidade de ligação da Agência de Logística de Defesa que pode ajudar os militares israelenses na compra de armas e outros movimentos críticos.